Максимальна допомога з безробіття тепер становить 4 прожиткові мінімуми

Максимальна допомога з безробіття з 1 січня 2013 року становитиме 4 прожиткові мінімуми і не буде прив'язана до середньої зарплати у регіоні.

Такі положення передбачені новим законом про зайнятість населення, який набуває чинності з 1 січня 2013 року, повідомив голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський.

«Максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми. У середньому - понад 4 тис. грн. Це суттєве збільшення», - наголосив М.Бродський.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон України "Про зайнятість населення".

Зі свого боку в жовтні 2012 року уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Очікується, що в результаті реалізації програми в 2017 році чисельність зайнятого населення збільшиться до 21,4 млн. осіб, з яких офіційно працевлаштованими будуть майже 17 млн.

Прожитковий мінімум на 1 січня становить 1108 грн.

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