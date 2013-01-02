Прожитковий мінімум в Україні з 1 січня становить 1108 грн, мінімальна зарплата - 1147 грн

З 1 січня 2013 року розмір прожиткового мінімуму в Україні в розрахунку на одну людину в місяць становить 1108 грн, мінімальної зарплати - 1147 грн.

Такі зміни передбачені законом України «Про державний бюджет на 2013 рік».

У законі також сказано, що в погодинному вимірі мінімальна зарплата становитиме з 1 січня - 6,88 грн на годину, з 1 грудня - 7,3 грн на годину.

До 1 грудня 2013 прожитковий мінімум буде збільшений до 1176 грн, а мінімальна зарплата - до 1218 грн.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня 2013 року становитиме 972 грн, з 1 грудня - 1032 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становитиме з 1 січня 1210 грн, а з 1 грудня - 1286 грн.