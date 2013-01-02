Україна посіла одне з останніх місць у рейтингу найкращих країн для народження

Україна посіла 78 місце із 80 у рейтингу найкращих країн світу для народження («The Where-to-be-born Index»), який розробила дочірня служба «Economist Intelligence Unit» (EIU) журналу The Economist.

Згідно з рейтингом, до першої трійки країн, де найкраще народитися, входять Швейцарія, Австралія і Норвегія. У першій десятці також – Швеція, Данія, Сінгапур, Нова Зеландія, Нідерланди, Канада і Гонконг.

Провідні економіки Європи, США, Японія і Південна Корея опинилися у другій і третій десятці списку. Четвертий десяток відкриває Куба (на 40 місці), а замикає Китай (49-те місце). Держави СНД, крім України (78 місце), представлені також Азербайджаном (70 місце), Росією (72 місце) і Казахстаном (74 місце).

Як стверджують автори рейтингу, він складений на основі багатьох даних і оцінок. Зокрема, сюди входить оцінка особистого щастя громадян, оцінка добробуту і безпеки життя, довіри громадським інститутам, оцінка системи охорони здоров'я і прихильність сімейним цінностям – усього 11 основних індикаторів.

Примітно також, що 25 років тому - у 1988 році - першу сходинку аналогічного рейтингу посідали США, на другому місці була Франція, на третьому – Західна Німеччина. Нинішній лідер – Швейцарія – була на 13 сходинці рейтингу. До того ж на 21 сходинці був СРСР, а замикав рейтинг Ірак на 49 позиції.