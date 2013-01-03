Держзакупівлі для організації харчування ”чорнобильців” відтепер проводитиме місцева влада

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це, як повідомляє Урядовий портал, йдеться у постанові № 1198 від 19 грудня 2012 року.

Згідно з постановою, пропонується передати права проведення державних конкурсних закупівель послуг з надання безоплатного харчування для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, від Мінсоцполітики до місцевих громад (сільські, селищні та міські ради або їх виконавчі органи).

Відповідні зміни внесено в постанову Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20 вересня 2005 року № 936, пункти 2 і13-1 якої викладено в новій редакції.

Прийняття постанови дасть змогу місцевим громадам забезпечити більш повне і якісне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створити нові робочі місця, покращити соціальний стан населення, зазначається в повідомленні КМУ.

Читайте також:

Янукович продовжить контролювати процес соцзахисту "чорнобильців"