У Житомирі створюють реєстр безхатченків, повідомила УНІАН соціальний працівник Олена Швайко.

За її словами, перепис безхатченків здійснюють соціальні патрулі, до яких входять правоохоронці, рятувальники, соціальні працівники, представники громадськості.

Як сказала О.Швайко, «мета - зробити повний реєстр усіх безхатченків, людей, які втратили дах над головою, опинились у кризовій ситуації, і в першу чергу знайти їм соціальний гуртожиток».

Перепис триватиме до кінця березня. Після цього активісти ініціюватимуть перед владою питання виділення окремого соціального гуртожитку або влаштування безпритульних до інтернатних установ.

Соціальні патрулі об’їжджають місця, де найчастіше збираються безхатченки, зокрема, вокзали. Залежно від ситуації патрулі доставляють людей до найближчого пункту обігріву або до лікувального закладу.