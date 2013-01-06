Путін вручив Депардьє російський паспорт

Президент Росії Володимир Путін вручив французькому акторові Жерару Депардьє паспорт громадянина РФ.

Про це повідомив сьогодні прес-секретар Президента РФ Дмитро Песков, коментуючи зустріч у Сочі, що відбулася напередодні пізно увечері, передає РІА «Новости».

"Відбулася коротка зустріч Президента з Жераром Депардьє, актор перебував у Росії з приватною поїздкою", - сказав прес-секретар. "З нагоди перебування Жерара Депардьє у РФ йому був переданий російський паспорт", - додав Д.Песков.

Також, за його словами, за обідом В.Путін і Ж.Депардьє обговорили низку питань, пов'язаних із виходом у перспективі у російський прокат художнього фільму про Григорія Распутіна, в якому Ж.Депардьє зіграв головну роль. "Актор також розповів про свої творчі плани", - додав Д.Песков.

Як повідомлялося, Ж.Депардьє вирішив змінити місце проживання після податкової реформи нового Президента Франції Франсуа Олланда, який мав намір упровадити податок у розмірі 75% на доходи, що перевищують мільйон євро на рік. Пізніше Ж.Депардьє заявив, що має намір здати французький паспорт і запросити бельгійське громадянство. Актор не передумав навіть після того, як податок був скасований. 3 січня стало відомо, що Президент РФ В.Путін підписав указ, згідно з яким актора було прийнято у громадянство РФ.