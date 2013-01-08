Тимошенко розпочала акцію непокори і припиняє лікування

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, розпочала акцію громадянської непокори: відмовляється співпрацювати зі слідчими, повертатися у свою палату і припиняє курс лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі екс-прем’єра на ім’я Президента України Віктора Януковича. Текст лита сьогодні на брифінгу в Харкові виголосив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

У своєму листі Ю.Тимошенко, зокрема, наголошує на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.

“Відсьогодні я оголошую свою особисту акцію громадянської непокори. На сьогодні це єдине моє право, яким я можу скористатися”, - йдеться в листі.

Зокрема, відсьогодні Ю.Тимошенко відмовляється визнавати прокурорів та слідчих, які, на її думку, є заангажованими та упередженими.

“Ваші прокурори та слідчі діють іменем України, але їх гімном була і залишається «Мурка». Для них не існує ні законів, ні Конституції, ні офіцерської честі”, - підкреслила Ю.Тимошенко.

Вона зазначила, що з сьогоднішнього дня відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”.

Ю.Тимошенко також підкреслила, що відсьогодні відмовляється добровільно приїжджати на засідання судів.

“Це вже давно не суд, а інквізиція без справедливості та честі. Ваші псевдосуди та псевдосудді, Вікторе Федоровичу, гниють та смердять. Немає сенсу від них очікувати правосуддя, фаховості та неупередженості”, - наголосила екс-прем’єр.

Вона підкреслила, що готова чинити фізичний опір спробам примусового доставлення до суду.

Ю.Тимошенко також зазначила, що із сьогоднішнього дня не дозволятиме проводити огляди або обшуки в її речах.

“Я буду фізично захищатися, незважаючи на хворобу”, - підкреслила вона.

Крім того, Ю.Тимошенко зазначила, що також відмовляється повертатися до своєї палати у ЦКЛ “Укрзалізниці”, доки звідти не знімуть камери відеоспостереження і не виведуть караул.

За словами С.Власенка, Ю.Тимошенко зараз знаходиться у кімнаті для зустрічей із захисниками. За його даними, це приміщення також прослуховується. С.Власенко додав, що з сьогоднішнього дня Ю.Тимошенко припиняє лікуватися.

“Станом на сьогодні на 15.00, так (припинила лікування — УНІАН)”, - сказав С.Власенко.

Він зауважив, що наразі Ю.Тимошенко не розглядає можливість знову оголосити голодування.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова на 18 січня 2013 року переніс розгляд кримінальної справи проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень в діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Розгляд поданої Кабінетом Міністрів касаційної скарги на рішення Київського апеляційного господарського суду, який залишив чинним рішення про виплату урядом України боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" Міністерству оборони Росії, призначено на 21 січня.