У єврозоні зареєстровано понад 26 мільйонів безробітних

Станом на кінець осені у зоні обігу спільної валюти було зареєстровано понад 26 млн безробітних.

Як повідомляє Еuronews, найтяжче знайти роботу молоді. У віці до 25 років роботи не має кожен четвертий європеєць.

Безробіття в єврозоні за підсумками листопада знову оновило рекорди, сягнувши 11,8%. У жовтні показник був меншим на 0,1%. Найгірша ситуація в Іспанії, Греції та Португалії. Взірець єврозони – Австрія з показником у 4,5%.

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