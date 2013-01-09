Кремль погрожує в'язницею приїжджим до Росії без реєстрації

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми закон, що пропонує відправляти до в'язниці приїжджих, які порушують правила тимчасової реєстрації, повідомляє Reuters.

Кремль пояснив це боротьбою з "гумовими будинками", що надають мігрантам формальну адресу. Експерти ж говорять про повернення інституту прописки, скасованої наприкінці 1990-х років, і подальше зростання хабарів.

Президентський законопроект, опублікований на сайті Держдуми у середу, 9 січня, передбачає кримінальну відповідальність за фіктивну реєстрацію іноземців та громадян Росії, яка може загрожувати трирічним терміном або штрафом до півмільйона рублів.

"Щорічно по країні фіксуються багато тисяч приміщень ("гумових будинків"), в яких реєструються сотні тисяч громадян без наміру вселення, при цьому їхнє реальне місце проживання невідоме", - йдеться в пояснювальній записці.

"Такий стан справ став можливим у зв'язку з масовими зловживаннями власниками житла своїми правами, що найчастіше мають корисливий характер".

До Росії, що стала після розпаду СРСР найбагатшою країною на його території, з'їжджаються мільйони трудових мігрантів, в основному, з колишніх радянських республік. За даними затвердженої торік державної Концепції міграційної політики, при квоті близько 2 мільйонів на легальні робочі місця для іноземців щороку в Росії працюють ще до п'яти мільйонів нелегалів. Експерти називають в два рази більші цифри.

З громадян Росії, що живуть більше 90 днів без реєстрації в Москві і Санкт-Петербурзі, Кремль пропонує брати штраф до 5.000 рублів (164 долари США), з господарів їх житла або роботодавців - до 7.000 (231 долар), а якщо вони юридичні особи - до 800.000 рублів (26 430 доларів). На решті території Росії штрафи можуть становити відповідно до 3.000, 5.000 і 750.000 тисяч рублів.

Більшість мандатів Держдуми, якій належить розглядати закон, контролює прокремлівська "Єдина Росія".