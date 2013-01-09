Королевська запевняє, що січнева виплата пенсій проводиться без затримок

Міністр соціальної політики Наталія Королевська запевняє, що січнева виплата пенсій в Україні відбувається без затримок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соцполітики, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

За її словами, станом на 8 січня фінансування виплат пенсій по всій України відбувається відповідно до встановлених графіків.

«Станом на 8 січня на виплату пенсій та грошової допомоги вже спрямовано 5,7 млрд грн. Це відповідає графіку фінансування виплати пенсій, затвердженому на січень поточного року, та повністю покриває виплату пенсій по 9 січня цього року включно», - сказала вона.

Н.Королевська також повідомила, що сьогодні, 9 січня, до Пенсійного фонду надійде 1 млрд 447,2 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на виплату пенсій військовослужбовцям.

«9 січня Пенсійному фонду повинні додатково надійти кошти із державного бюджету у сумі 1 мільярд 447,2 мільйонів гривень. Вони будуть спрямовані на фінансування виплати пенсій військовослужбовцям, починаючи з 10 січня», - сказала вона.

Таким чином, за словами міністра соціальної політики, виплата пенсій відбувається відповідно до затвердженого графіку.