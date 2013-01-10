Зростання ринку праці в Україні в 2012 році становило 18-20% - дослідження

У 2012 році ринок праці в Україні перебував у стані стабільного підйому - загальне зростання ринку праці становило 18-20% у порівнянні з попереднім роком.

Про це йдеться в дослідженні групи компаній HeadHunter (Київ), наданому УНІАН.

До того ж ринок праці України демонструє ознаки економічної нестабільності: до кінця 2012 року зменшилася кількість вакансій для високооплачуваних топ-менеджерів і збільшився попит на недосвідчених співробітників (які «коштують» менше).

Згідно з дослідженням, у 2012 році на ринку праці України за попитом і пропозицією роботи домінували Київ, міста-мільйонники та індустріальні регіони.

Більшість оголошень про роботу пропонувалося в Києві. На частку столиці припала більша частина вакансій - 58%. Регіональний розподіл вакансій був нерівномірним. Ще третина вакансій були розміщені в декількох ключових регіонах - Донецьку (7%), Дніпропетровську (6%), Харкові (5%), Одесі (4%), АР Крим та Львові (по 3%). На частку інших 19 регіонів України припало менше ніж 14% пропозицій роботи.

Також у дослідженні зазначається, що більше половини вакансій (54%) роботодавці розмістили в 5 топових галузях ринку праці: «Продажі» (18%), «IT-фахівці» (15%), «Маркетинг/Реклама/PR» (10% ), «Бухгалтерія/фінанси» (6%), «Банки/Інвестиції/Лізинг» (6%).

Структура вакансій наочно демонструє загальносвітову тенденцію в економіці: роботодавці шукають тих, хто буде продавати. Три з п'яти найбільш активних на ринку праці сфер зав'язані на продажах (безпосередньо «Продажі», «Маркетинг», а також банківська сфера, де 90% вакансій пропонують для тих, хто буде шукати клієнтів або працювати з ними). Майже у всіх профгалузях продаж або принесення прибутку (подібні алгоритми роботи) займають як мінімум третину вакансій. До того ж, як наголошується в дослідженні, в Україні первинна мета продажу - не просто зростання оборотів компанії, а виживання бізнесу. Тому в профгалузях «Продажі» зарплатні ставки нижче, а відсоток від продажів вище.

«Не новий, але виразний тренд ринку 2012 року - велика затребуваність і ажіотажний попит на програмістів», - наголошується в дослідженні.

Також новим і перспективним трендом ринку України стала висока затребуваність фахівців в агросекторі (агроменеджерів) і кваліфікованих фахівців на виробництві. Причина, як вважають експерти, - активний розвиток агробізнесу. Як майбутні тенденції можна очікувати суттєве зростання кількості пропозицій для висококваліфікованих фахівців у виробничій та аграрній сфері (агроменеджерів).

У 2012 році помітно знизилися вимоги до досвіду фахівців. Якщо раніше основна група вакансій була з поміткою «3-6 років», то в 2012 році значно зросла кількість пропозицій для тих, хто пропрацював всього 1-3 роки. Відповідно група вакансій «3-6 років» поповнилася за рахунок вакансій, вимогою до яких раніше зазначалося понад 6 років досвіду роботи.

Аналіз активності здобувачів на ринку праці в Україні в 2012 році показав, що в середньому на одну вакансію відгукувалося 14-18 претендентів, найактивнішими під час пошуку роботи були юристи та керівники (в середньому 40-50 відгуків на одну вакансію), найбільш обережно відгукуються на вакансії фахівці у сфері IT (6-8 відгуків) і медичні представники (5-6 відгуків).

У 2012 році на міжнародному кадровому порталі hh.ua було відкрито понад 75 тис. вакансій, що майже на 20% більше ніж у 2011 році. Роботу в 2012 році шукали майже 166 тис. співшукачів.

Довідка УНІАН. Група компаній HeadHunter-об'єднання онлайн-рекрутменту проектів восьми країн Північної і Східної Європи. З 2000 року HeadHunter є однією зі складових інфраструктури ринку праці України, Росії, Казахстану і Білорусі. Портал hh.ua за добу відвідує 42 тис. користувачів, а щомісячна аудиторія сайту становить понад 600 тисяч відвідувачів.