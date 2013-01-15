Основні зимові випробування ще попереду, попереджає Азаров

Прем’єр-міністр України Микола Азаров закликав комунальні служби підготуватися до нових снігопадів.

Про це він заявив 14 січня під час засідання уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Як підкреслив прем’єр, основні зимові випробування ще попереду і до них відповідні служби повинні бути готовими.

«Справжніх холодів поточної зими ще не було. Треба бути готовими всім службам», - наголосив М.Азаров.

Глава уряду зазначив, що в найближчі вихідні очікуються снігопади та зниження температури. Тож всі комунальні служби, підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури повинні бути готові до активної роботи в таких умовах .

«Жодних збоїв не повинно бути», - наголосив М.Азаров.

Водночас прем’єр-міністр акцентував на готовності до епідемії грипу, яку ймовірно можна очікувати найближчим часом. Зокрема, на вчасному проведенні необхідних заходів профілактики, забезпеченні аптек і медичних закладів ліками та матеріалами, проведенні роз’яснювальної роботи серед населення тощо.