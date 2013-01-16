При Мінсоцполітики буде створено Раду для зміни моделі формування заробітної плати

Необхідно разом з профспілками розробити перелік найгостріших соціальних проблем у країні та шляхів їхнього вирішення. Про це заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час зустрічі з представниками Федерації профспілок України. Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, вона запропонувала представникам профспілок спільно звернутися до Кабміну щодо проведення відкритого засідання уряду до Дня соціальної справедливості 20-го лютого, присвяченого розгляду соціальних питань.

«Нам потрібно разом опрацювати соціальні проблеми та створити перелік найгостріших з них», - зазначила Н.Королевська.

Як наголосила міністр, один з проявів соціальної несправедливості, що потребує вирішення, - трансформація заробітних плат: їхня частка у собівартості продукції має істотно зрости. Для цього в міністерстві буде створено науково-експертну раду, до якої ввійдуть найкращі фахівці - науковців та експертів, щоб змінити наявну модель формування заробітної плати. «До участі у цій науково-експертній раді запрошуємо й представників профспілок», - наголосила міністр.

Поміж інших завдань, які потребують вирішення, міністр відзначила перегляд структури споживчого кошика. «Я неодноразово подавала у парламенті законопроект про перегляд споживчого кошику, позаяк неможливо у другій декаді двадцять першого століття жити за нормами блокадного Ленінграда. Зрозуміло, що за один день ситуація не зміниться, але наше спільне завдання крок за кроком, день за днем її змінювати», - сказала Н.Королевська.

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