Мін'юст оприлюднив графік прийому громадян

У Міністерстві юстиції затверджено графік особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів Мін‘юсту. Щотижня громадяни зможуть отримувати консультації спеціалістів за напрямами діяльності міністерства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Отже, з питань конституційного, адміністративного та соціального законодавства прийом громадян проводитиметься щосереди з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Городецького, 13.

З питань цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин прийом здійснюватиметься щосереди з 10:00 до 17:00 за адресою: пров. Рильський, 10.

З питань антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя прийом громадян відбуватиметься щочетверга з 10:00 до 17:00 за адресою: пров. Рильський, 10.

З питань міжнародного права громадян прийматимуть щовівторка з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Городецького, 13.

Спеціалісти з питань нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу прийматимуть громадян щочетверга з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Артема, 73.

З питань кадрової роботи в Міністерстві юстиції прийом проводитиметься щосереди з 10:00 до 17:00 за адресою: пров. Рильський, 10.

Спеціалісти з питань експертного забезпечення здійснюватимуть прийом громадян щосереди з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Артема, 73.

З питань взаємодії Міністерства юстиції з органами влади, зокрема, службами, що координуються через Міністра юстиції (Укрдержреєстр, Укрдержархів, Служба захисту персональних даних, Пенітенціарна служба та Державна виконавча служба), прийом громадян здійснюватиметься щочетверга з 10:00 до 17:00 за адресою: пров. Рильський, 10.

Спеціалісти Управління розгляду звернень та прийому громадян Мін‘юсту здійснюватимуть прийом громадян щотижня з понеділка по четвер з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Артема, 73.

Як відомо, відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.