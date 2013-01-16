Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні зросла до 1,8%

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2012 р. виросла в порівнянні з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% до загальної кількості працездатного населення.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Загальна кількість зареєстрованих безробітних становила 506,8 тис. осіб, з яких 386,3 тис. осіб отримували допомогу з безробіття. До того ж середній розмір допомоги у грудні становив 1028 грн, що на 57 грн більше листопадового показника.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних серед сільського населення становила 217 тис. осіб, серед міського - 289 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в листопаді 2012 р. також зросла порівняно з жовтнем 2012 р. на 0,2% і становила 1,6% (441,3 тис. осіб) до загальної кількості працездатного населення.

Кількість безробітних, які одержують матеріальну допомогу, в листопаді в порівнянні з жовтнем також зросла на 49 тис. осіб - до 327 тис. з 288 тис. безробітних. До того ж розмір матеріальної допомоги в листопаді, порівняно з жовтнем, зменшився на 22 грн - до 971 грн з 993 грн.

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