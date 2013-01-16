Янукович підписав Указ про створення Державної служби зайнятості

Президент Віктор Янукович своїм Указом створив Державну службу зайнятості України та затвердив Положення про неї. Відповідний Указ (№19/2013) розміщений на сайті Глави держави (див.повний текст Указу і Положення) .

Відповідно до Положення, Державна служба зайнятості України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України .

Служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Службу очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняється з посади Президентом України.

Голова Служби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, та звільняються з посад Президентом України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України стосовно кандидатур на посади заступників Голови Служби вносить Міністр на підставі пропозицій Голови Служби.

Основними завданнями Служби, зокрема, є:

- реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

- внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

- сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;

- надання роботодавцям послуг з добору працівників;

- сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;

- участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактика настання страхових випадків, сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими показниками безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах, залежних від містоутворюючих підприємств;

- організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці;

- додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці;

- здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.