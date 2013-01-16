Єврокомісія виділяє понад 660 млн євро на гуманітарну допомогу по всьому світу

Європейська комісія ухвалила план розподілу понад 661 млн євро на підтримку програм гуманітарної допомоги у 2013 році.

За допомогою цих коштів Єврокомісія планує підтримати гуманітарні проекти, які реалізують понад 200 партнерських організацій у 80 країнах і регіонах світу, повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Коментуючи ухвалення плану, Єврокомісар з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги і врегулювання криз Крісталіна Ґеорґієва запевнила: як і раніше, ЄС надаватиме гуманітарну допомогу, орієнтуючись винятково на найгостріші потреби людей. Свої рішення ЄС ухвалюватиме незалежно від політичного порядку денного.

«Гуманітарна допомога є виявленням нашого людяного ставлення до тих, хто страждає. Я є свідком того, що вона задовольняє не лише базові фізичні потреби, але й здатна слугувати джерелом надії для людей, які втратили майже все», - зазначила К.Ґеорґієва.

Зважаючи на проведену оцінку потреб найвразливіших груп населення світу, Єврокомісія виокремила п’ять найбільших операцій з надання гуманітарної допомоги. Зокрема, допомогу отримають: країни Сахелю у Західній Африці (82 млн євро, зокрема продовження допомоги у розв’язанні конфлікту в Малі), Судан і Південний Судан (80 млн євро), Демократична Республіка Конго (54 млн євро), Пакистан (42 млн євро) і Сомалі (40 млн євро).

Географічно найбільша порція допомоги – 344,5 млн євро – буде спрямована країнам Африки, що розташовані на південь від Сахари. Ця сума становить 52% від запрограмованого Єврокомісією бюджету на гуманітарні потреби.

Окрема частина допомоги надійде населенню країн, які майже позбавлені уваги з боку медіа та для яких Єврокомісія найчастіше є єдиним головним донором. До такої групи належать жителі дев’яти країн: Алжиру, Бангладешу, Центральної Африканської Республіки, Колумбії, Індії, М’янми, Пакистану, Шрі-Ланки та Ємену.

На додаток до вже запланованого пакету допомоги у розмірі 661 млн євро у Брюсселі передбачено резервні ресурси. Вони можуть бути використані у разі виникнення непередбачуваних ситуацій – наприклад, криз або катастроф.

У 2012 році Єврокомісія витратила рекордну суму на гуманітарні цілі – майже 1,3 млрд євро (включаючи резервні ресурси).