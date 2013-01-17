Янукович незадоволений рівнем реалізації реформ

Президент України Віктор Янукович відзначає низький рівень реалізації реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ.

За словами Президента, на сьогодні можна зробити висновок, що наміри і декларації щодо проведення реформ були великі, а рівень виконання цих обіцянок є дуже низьким.

Він зауважив, що хотів би почути від прем’єр-міністра України Миколи Азарова та людей, які відповідали за ті чи інші напрямки реформ, чому так сталось.

За словами В.Януковича, всі мають усвідомити, що задекларовані обіцянки необхідно виконувати.

“Я хотів би, щоб ми з вами усвідомили: якщо ми щось декларуємо, ми зобов’язані це виконувати, ніхто, як кажуть, пальці в двері не засовує і не примушує брати на себе зобов’язання. Можеш, здатний, вважаєш за доцільне - приєднуйся, будь-ласка, будеш ініціювати — ще краще”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, призначений 24 грудня 2012 міністр соціальної політики України Наталія Королевська вважає, що пенсійна реформа, проведена колишнім міністром, неефективна.

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