Янукович: треба покращувати життя людей, а не "шукати приводу, що заважає поганим танцюристам"

Президент України Віктор Янукович назвав саботажем невиконання запланованих реформ урядом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.

“Я не можу зрозуміти, як можна виконувати план реформ, спрямованих на покращення життя людей..., на 25-35 відсотків, можна недовиконати на 10-15-25 відсотків, не більше”, - сказав Президент, наголосивши, що це - саботаж, що це свідчить про те, що люди втратили відповідальність, а уряд втратив контроль за ситуацією на місцях.

Президент наголосив, що уряд, а також виконавці на місцях повинні робити все для покращення життя людей, і “не потрібно шукати приводу, що заважає поганим танцюристам”.

В.Янукович наголосив, що має великі сподівання щодо нових міністрів, а також інших посадовців, “хто прийшов з новою хвилею цього року”, стосовно прискорення темпів проведення реформ в Україні.

Президент закликав прем’єр-міністра України Миколу Азарова змінити стиль роботи уряду. Зокрема, він зауважив, що не потрібно чекати закінчення року, щоб підбивати підсумки діяльності, і робити це більш оперативно, зокрема це стосується і кадрових питань.

До того ж В.Янукович наголосив, що не знімає з себе відповідальності також, але він сказав, що не можна “жити в рожевому світі” і потрібно ухвалювати своєчасні адекватні заходи, які дійсно змінюватимуть ситуацію на краще.

Нагадаємо, в лютому Кабмін відзвітує перед Януковичем про плани дій до президентських виборів.