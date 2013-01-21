Азаров доручив щорічно закуповувати тисячу карет швидкої допомоги

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив уряду щорічно оновлювати парк карет швидкої допомоги на 1 тис. автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке доручення М.Азаров дав сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів.

«Парк машин «швидкої» треба замінювати. Тисячу автомобілів цього року, тисячу наступного. Треба знайти ресурси, щоб рухатись такими темпами», - сказав М.Азаров.

За даними прес-служби, парк автомобілів швидкої допомоги на сьогодні становить понад 5,6 тис. одиниць. Однак деякі машини вже потребують капітального ремонту, а то й підлягають списанню.

До того ж прем’єр наголосив на необхідності вивчити питання виготовлення автомобілів для швидкої допомоги з обладнанням в Україні, і закуповувати лише те, що не виготовляють вітчизняні підприємства.

Також прем'єр-міністр вважає за необхідне посилити відповідальність водіїв за ненадання переваги в русі спецавтомобілів, зокрема машинам швидкої допомоги. М.Азаров доручив МВС підготувати відповідні зміни до законодавства.

«Глава уряду доручив Міністерству внутрішніх справ розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності для водіїв за ненадання переваги в русі спецавтомобілів, зокрема машинам швидкої допомоги. Адже нормативів щодо часу прибуття на виклик медикам іноді важко дотримуватися - як через затори в містах, так і через грубе нехтування деякими водіями Правил дорожнього руху», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також М.Азаров доручив МВС негайно перевіряти всі сигнали про вимагання коштів «на бензин» за виїзд «швидкої», на медикаменти, і за результатами службового розслідування суворо карати винних, аж до звільнення.