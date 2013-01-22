Польща у цьому році збільшить до 1,5 млрд дол. видатки на боротьбу з безробіттям

Варшава. Польська влада планує в поточному році спрямувати на боротьбу зі зростаючим в країні безробіттям близько 1,5 млрд дол., що приблизно на чверть більше, ніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польського міністерства праці, місцеві центри працевлаштування вже почали реалізацію спеціальних програм, націлених на скорочення кількості безробітних в країні.

"Бюджетні кошти на боротьбу з безробіттям (кожного місяця 1/12 загальної суми) використовуються з перших днів нового року, зокрема, на стажування, відкриття підприємницької діяльності, активізацію випускників", - зазначає прес-служба польського уряду.

Уряд країни має намір передусім допомагати з пошуком роботи молодим людям до 30 років і тим, кому понад 50.

Прес-служба зазначила, що виділені з бюджету кошти на боротьбу з безробіттям мінпраці може спрямовувати на реалізацію "точкових проектів", пов'язаних, наприклад, з груповими звільненнями.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня поточного року голова польського уряду Дональд Туск заявив про плани до кінця року створити близько 400 тис. робочих місць, що повинно призвести до скорочення зростаючого в останні роки безробіття.

Довідка УНІАН. За останніми оцінками польського міністерства праці, на кінець 2012 року в 38-мільйонній Польщі без роботи було більше 2,1 млн осіб, або 13,3% економічно активного населення країни.

У лютому 2012 року безробіття досягло свого максимального значення за останні 5 років на рівні 13,5%, після чого почала знижуватися завдяки сезонним роботам.

З початку ринкових реформ в 1990-х роках найбільше безробітних у Польщі було напередодні вступу країни до Євросоюзу в 2004 році - близько 20%, а мінімальну їх кількість зафіксовано наприкінці 2008 року на рівні менше 9%.