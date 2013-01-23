У Королевської хочуть «осучаснити» пенсії військових

Міністерство соціальної політики України пропонує законодавчо забезпечити право уряду осучаснювати пенсії військовослужбовців. Про це повідомив директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики Микола Шамбір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, за його словами, відповідний законопроект щодо внесення змін до статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» буде розглянуто сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Через низку факторів, серед яких і та ж інфляція, є різниця між розмірами пенсійних виплат, призначених декілька років тому та останнім часом. Тому ми пропонуємо на законодавчому рівні додатково до існуючого механізму перерахунку пенсій закріпити право Кабміну «осучаснювати» раніше призначені пенсії. Це дозволить уряду оперативно реагувати на виникнення таких диспропорцій та усувати їх, забезпечуючи справедливість щодо військових, які вийшли на пенсію раніше», - сказав він.

М.Шамбір зазначив, що зміни стосуватимуться усіх військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, які отримують пенсії незалежно від часу їхнього призначення. Закон набуде чинності на наступний день після його опублікування.