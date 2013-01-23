Королевська хоче переглянути споживчий кошик

Міністерство соціальної політики готує пропозиції щодо перегляду споживчого кошику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська.

«Ми готуємо і протягом трьох місяців дамо пропозиції, оскільки споживчий кошик — це фундамент соціальних питань в Україні і, на жаль, споживчий кошик протягом 12 років в Україні не змінювався. Це те, чим ми сьогодні займаємося», - сказала вона.

Н.Королевська також відзначила, що «споживчий кошик має відповідати сучасності».

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року тодішній віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляв про намір прискорити розв’язання питання про перегляд споживчого кошика.

Споживчий кошик, що складається з 335 компонентів, не переглядався в Україні з 2000 року, тоді як законодавством передбачається його перегляд кожні 5 років.