Зарплата українських миротворців зросла до 3 тис. дол., але проблему соцзахисту не знято

Заробітна плата українських миротворців з 2005 року зросла в 4-5 разів - до 3 тис. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Ради Всеукраїнського об’єднання “Союз учасників миротворчих операцій” Сергій Грабський.

«В Іраку в 2005 році отримували 600-800 доларів на місяць - це вже були гроші. Соромно казати, що, перебуваючи в Іраку, менше нас тільки монголи отримували», - сказав С.Грабський.

Він наголосив, що на сьогодні зарплата миротворців приблизно у 4-5 разів вища, ніж у 2005 році в Іраку.

«В Ліберії та Конго наші хлопці отримують по 3 тисячі доларів», - зазначив С.Грабський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.Грабський заявив, що Україна не надає належного соціального захисту миротворцям.

“Ситуація складається так, що на сьогодні учасники миротворчих операцій фактично не мають ніякого соціального і правового захисту. Вони є, власне, ніхто. Єдине, що засвідчує їх причетність до миротворчих операцій, - це запис в особовій справі, за яким місяць служби в миротворчій місії рахується за три місяці нормальної служби”, - сказав С.Грабський.

У зв’язку з цим він наголосив, що держава й особливо суспільство не сприймають миротворців як окрему соціальну групу, яка приносить державі гроші та підвищує її імідж у світі. За словами С.Грабського, після виходу на пенсію українські миротворці не мають ніякого соціального захисту, незважаючи на те, що вони мають можливість, зокрема, проходити лікування.

Також гостро стоїть проблема забезпечення миротворців житлом та розмір оплати за їхню службу, додав він.

С.Грабський повідомив, що за роки незалежності України близько 40 тисяч українських миротворців брали участь у миротворчих операціях у багатьох країнах світу. За цей період Україна отримала від ООН 500 млн дол.