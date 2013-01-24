Держказначейство вже перерахувало в регіони майже 200 млн грн для другого траншу соцвиплат

Держказначейство вже перерахувало в регіони майже 200 млн грн для другого траншу соціальних виплат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це поінформувала міністр соцполітики Наталія Королевська.

„Відповідно до затвердженого порядку, другий транш у розмірі 197 млн грн вже перераховано в регіони. До 31 числа усі мають отримати свої січневі виплати. Ми проконтролюємо, щоб гроші дійшли до кожної людини. Щодо керівників, які допустять затримку, будуть вжиті відповідні заходи”, - сказала Н.Королевська.

Вона також наголосила, що Міністерство соціальної політики вибудує механізм, що дозволить контролювати виплати людям державної допомоги на місцях.

„Ми хочемо знати достеменно, чи доходять кошти до людей вчасно та в повному обсязі. Для цього ми розробляємо механізм, який дозволить нам контролювати ці процеси. За деякий час ми його представимо. Це дуже важливо, бо останній приклад з „дитячими” грошима, коли казначейство кошти перерахувало, а люди на місцях їх не отримали, продемонстрував неефективність наявних підходів”, - сказала вона.

Н.Королевська також запропонувала усім, хто зіткнувся з проблемами, що належать до компетенції Мінсоцполітики, обов’язково повідомляти про це до „Урядового контактного центру” та на сторінку міністерства у Facebook.

„Я щодня отримую звіт з „Урядового контактного центру” щодо звернень громадян. Тому жодне повідомлення щодо затримок із виплати заробітної плати чи соціальної допомоги не залишається без уваги. Крім того, у Мінсоцполітики є сторінка в соціальній мережі Facebook, де також можна повідомити про існуючі проблеми”, - зауважила міністр.

Н.Королевська наголосила, що неможливо побудувати ефективну роботу влади без громадського контролю, який також забезпечує зворотній зв’язок. Тому вже цієї п’ятниці, 25 січня, відбудеться Народна колегія, в якій візьмуть участь представники громадських організацій та керівництва міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики ініціює проведення наради з представниками Мінрегіону і Державної міграційної служби щодо вирішення питання видачі довідки про склад сім'ї, необхідної для призначення соціальних виплат та пільг.

У зв'язку з набуттям чинності Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та наказу Міністерства внутрішніх справ від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» , функції паспортистів, які працювали при ЖЕКах і видавали довідки про склад сім'ї, перейшли до Державній міграційній службі, однак питання видачі таких довідок залишилося відкритим.