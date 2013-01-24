У Польщі зросло безробіття

Варшава. Рівень безробіття у Польщі в грудні 2012 року зріс до 13,4% із 12,9% місяцем раніше, повідомив Державний комітет статистики GUS.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, кількість безробітних наприкінці минулого року в 38-мільйонній країні становила 2,136 млн осіб.

У грудні безробітними зареєструвалися 244,1 тис. осіб, що на 3,4% менше, ніж у листопаді, але на 4% більше, ніж у грудні 2011 року.

Водночас роботодавці подали в центри працевлаштування 35,7 тис. вакансій порівняно з 49,1 тис. у листопаді минулого року і 35,1 тис. у грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, польська влада планує цього року виділити на боротьбу зі зростанням безробіття в країні близько 1,5 млрд дол., що на 25% більше показників попереднього року й сподіваються завдяки цим інвестиціям до кінця року створити 400 тис. нових робочих місць.

Довідка УНІАН. Із початку ринкових реформ у 1990 роках найбільше безробітних у Польщі було напередодні вступу країни до Євросоюзу в 2004 році - близько 20%, а мінімальна їх кількість зафіксована наприкінці 2008 року на рівні менше 9%.