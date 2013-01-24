Безробіття в Іспанії сягнуло рекордної позначки

Кількість безробітних Іспанії збільшилася у четвертому кварталі 2012 року на 187,3 тисячі осіб і досягла рекордної цифри - 5,96 мільйона осіб (26,02% працездатного населення), сказано у повідомленні Національного статистичного інституту, повідомляє РІА «Новости».

Порівняно з четвертим кварталом 2011 року безробіття зросло на 3,18 процентного пункта.

Найбільш критична ситуація склалася серед населення у віці 25-54 роки, де кількість безробітних зросла одразу на 200 тисяч осіб і досягла 4,5 мільйона іспанців.

Максимальна кількість безробітних зареєстрована у сфері послуг (1,73 мільйона осіб) і будівництві (387,9 тисяч осіб).

У географічному плані найгірша ситуація у Сеуті (володіння Іспанії на узбережжі Марокко), де кількість безробітних становить 37,84%. В Андалузії показник трохи менший - 35,86%. До трійки регіонів із найгіршими результатами за минулий квартал увійшла також автономна область Екстремадура (34,06%).

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