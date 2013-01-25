Королевська пояснила причини затримки виплат при народженні дитини. Обіцяє все владнати

Міністр соціальної політики Наталія Королевська пояснює технічними причинами затримки з виплатами при народженні дитини і обіцяє найближчим часом це владнати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

“Зареєстровано нове положення. Якщо раніше довідки про склад родини видавали ЖЕКи, то зараз ці довідки, згідно з новим положенням Міністерства внутрішніх справ, видає міграційна служба. Міграційна служба ще не налагодила цей інструмент видачі довідок. Ми вже провели вчора нараду за участю першого віце-прем’єра”, - сказала Н.Королевська.

Вона зазначила, що перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов дав завдання сьогодні вирішити це питання. За словами Н.Королевської, сьогодні вранці вона провела зустріч в Міністерстві внутрішніх справ щодо цього.

“Ми підготували звернення до кожної облдержадміністрації, щоб вони повністю тримали порядок як і раніше, щоб розв’язати це питання. А протягом одного чи двох місяців ми вже врегулюємо процедуру, щоб не було тієї перешкоди, яка штучно створена, тому що чиновники не розібрались, навіщо ця довідка”, - наголосила міністр.

Вона висловила сподівання, що до кінця сьогоднішнього дня, максимум до понеділка, 28 січня, це питання вирішать, і усі довідки сім’ям, які мають отримати виплати, видадуть.

Н.Королевська наголосила, що її міністерство має кілька варіантів виходу з цієї ситуації. Зокрема, відомство звернулось до соціальних представників, щоб вони, відвідуючи сім’ї, могли складати довідку від міністерства. Наступним кроком є лист міністерства до облдержадміністрації та Міністерства внутрішніх справ, щоб порядок надання цих довідок (ЖЕКами) не був змінений протягом одного-двох місяців

Н.Королевська також наголосила, що усі гроші на виплату сім’ям за народження дитини перераховані.