Мінсоцполітики розроблено механізми «осучаснення пенсій»

Мінсоцполітики вивчає механізми осучаснення пенсій для ліквідації різниці в їхньому розмірі для різних категорій пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська сьогодні журналістам на брифінгу.

“Соціальна нерівність в нашій країні щодо пенсійного забезпечення існує 21 рік. І ми розуміємо, що осучаснення пенсій сьогодні є тільки по 2007 рік, що дійсно створює соціальний розрив між тими, хто отримав пенсію до 2007 року, і тими, хто отримує пенсію сьогодні. Ми, безумовно, піднімаємо питання подальшого осучаснення пенсії. Безумовно, є несправедливість, коли людина не працювала і отримує мінімальну пенсію, і людиною, яка працювала, і отримує ту ж саму пенсію”, - сказала Н.Королевська.

Вона наголосила, щодо цього створено робочу групу, до якої долучились представники громадськості для того, щоб ліквідувати несправедливість у розмірах пенсій, і знайти найефективніші шляхи вирішення цього питання. За словами міністра, на цей час підготовлено документ щодо подальших дій з метою осучаснення пенсій і Пенсійний фонд обраховує, яку кількість коштів для цього буде потрібно.

“Також ми запропонували підняти забезпечення дітям війни на 1 відсоток. Це дуже мало, ми розуміємо, але це - крок за кроком рухаємось далі. І тому я вважаю, що найближчим часом ми зможемо презентувати всі ці подальші дії щодо осучаснення пенсійної системи”, - наголосила Н.Королевська.