Мобілізація припинила дев'ятиденний страйк афінського метро

Оголошена урядом Греції громадська мобілізація працівників допомогла в п'ятницю припинити дев'ятиденний страйк афінського метро, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на грецьке державне телебачення. За його даними, перший склад відправився з депо близько 15 години за місцевим часом (17 мск).

Уряд оголосив мобілізацію працівників метро у четвер. Тепер тим, хто не припинить страйк, загрожують різні санкції аж до арешту. До теперішнього часу поліція розшукала і вручила повістки про явку на роботу близько 500 з 2,5 тисяч працівників метро. Тим часом спецназ вивів з депо метрополітену учасників страйку, які забарикадувалися там. Трьох осіб затримали, потерпілих не було.

Офіційний представник уряду Сімос Кедікоглу заявив в ефірі державного телебачення, що повністю робота метро повинна налагодитися на вихідних.