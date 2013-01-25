Київський річковий порт після втручання прокуратури виплатив заборгованість із зарплати

Київський річковий порт після втручання прокуратури столиці виплатив заборгованість із заробітної плати 371 працівнику.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, прокурорською перевіркою було встановлено, що працівникам порту не було виплачено зарплату за жовтень-листопад минулого року.

Тому прокуратура Києва внесла подання начальнику Територіальної державної інспекції праці в Києва з вимогою вжити заходів до усунення порушень законодавства про оплату праці у ПАТ «Київський річковий порт».

За інформацією столичної інспекції праці, адміністрацією порту вже погашено майже 1,7 млн грн боргу із зарплати 371 працівнику, зазначили в прокуратурі.