МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лівії

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Лівії у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

«У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Лівії, у тому числі із постійною загрозою скоєння терористичних актів в Бенгазі, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утримуватися на даному етапі від поїздок до зазначеної країни», - йдеться в повідомленні.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації МЗС радить українцям невідкладно звертатися до Посольства України в Лівії за номером телефону: +21821 360 86 65/64, який працює цілодобово, або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044238 16 57.