В Адміністрації Президента вважають, що боротися треба не з багатством, а з бідністю

«Зрівнялівка» не може бути ефективною у боротьбі з бідністю, заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова в ефірі телеканалу "Інтер".

"У світі немає такого абсолютного поняття, що ж таке ідеальне багатство. Його немає в жодній з країн. Але є одне загальне розуміння: це не може бути «зрівнялівка», - зазначила вона, повідомляє ZN.UA.

«Зрівнялівку» ми вже пережили. Після 17-го року боротьба з багатством привела до того, що на противагу ефективній праці з'явилися черги і з'явився дефіцит. Тому, мені здається, все абсолютно ясно – назад до «зрівнялівки» дороги немає", - пояснила І.Акімова.

"Ми повинні вибрати, яким інструментом ми маємо користуватися. Я вважаю, що цей інструмент - це не боротьба з багатством, а цей інструмент - боротьба з бідністю", - заявила І.Акімова.

При цьому, на питання, чи не варто б олігарху Рінату Ахметову розповісти про необхідність боротьби з бідністю, вона відповіла: "Я не буду перераховувати те, що він робить. Повірте, його вклад у благодійність дуже великий".

Україна посіла 78-е місце серед 80 найкращих країн для народження, згідно з рейтингом журналу The Economist.