У Мінсоцполітики почали розробку Концепції соціального розвитку України до 2023 року

При Міністерстві соціальної політики створено Науково-експертну раду з підготовки проекту Концепції соціального розвитку на 2013-2023 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.

До цієї Ради, окрім міністра соціальної політики Наталії Королевської, увійшли директор Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України", академік НАН України Валерій Геєць, президент Центру економічного розвитку, член-кореспондент Академії технологічних наук України Олександр Пасхавер та інші.

Як повідомила міністр, Науково-експертна рада має у стислі строки створити проект Концепції соціального розвитку на 2013-2023 роки.

«Ми створили при Мінсоцполітики Науково-експертну раду з найбільш авторитетних представників наукових та експертних кіл, наших соціальних партнерів, щоб системно та виважено, але у досить стислий термін підготувати проект Концепції соціального розвитку держави на 2013-2023 роки», - сказала вона.

Як пояснила Н.Королевська, серед основних пріоритетів - скорочення рівня бідності, забезпечення ефективної зайнятості населення та підвищення оплати праці, а також удосконалення системи пенсійного забезпечення та соціального захисту. За її словами, спільно розроблений проект буде обговорено з іншими міністерствами, профспілками, громадськістю та винесено на розгляд Кабінету Міністрів.

Під час засідання Науково-експертної ради Н.Королевська відзначила особливу гостроту соціальних питань, з якими стикається не лише Україна, а й чимало розвинених країн світу. За її словами, сьогодні виклики соціального розвитку стали глобальними.

«Характерно, що цього року експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі головною загрозою десятиріччя назвали соціальну нерівність – збільшення «розриву» в доходах між багатими і бідними. Без стратегічного розуміння і орієнтирів соціального розвитку державна політика будуватися не може. Як кажуть: «Якщо не знаєш, куди йдеш – можна дуже здивуватися, куди ж ти прийшов», - сказала вона.