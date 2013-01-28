Азаров доручив створити робочу групу для покращення роботи державної реєстраційної служби

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив створити робочу групу, яка напрацює оптимальні рішення для покращення роботи державної реєстраційної служби.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, таке доручення було дали на засіданні уряду 28 січня, на якому заслуховувалося питання про роботу нової системи реєстрації майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яка почала функціонувати з 1 січня 2013 року.

До складу робочої групи ввійшли віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник.

«Людина повинна максимально просто зареєструвати свої права. Інформуйте про роботу системи постійно, різними каналами. Потрібно – додатково пояснюйте, - сказав М.Азаров. - Потрібно щось удосконалювати - готуйте пропозиції. Уряд підтримає. Але потрібно організувати роботу так, щоб вона не викликала нарікань, а дійсно значно спростила реєстрацію».

Водночас, за словами заступника міністра юстиції Дмитра Ворони, нова система значно скорочує час оформлення документів як за кількістю відвідання для цього відповідних органів, так і за часом підготовки документів. Про стан розгляду кожної заяви можна дізнатися, не виходячи з дому, - на сайті, там же дізнатися про готовність документів. У середньому громадянин отримує документ через 4-5 днів після звернення, а згодом, переконані в Мін’юсті, цей термін можна буде скоротити до 1-2 днів.

Д.Ворона зазначив, що наразі 82% заяв розглядає реєстраційна служба й лише 18% - нотаріуси. Це пов'язано в основному з оформленням документів, яке не встигли закінчити з минулого року. А вже через 3-4 місяці левову частку прав власності реєструватимуть саме нотаріуси, які засвідчуватимуть угоди купівлі-продажу. На це йтиме приблизно одна година. Тобто, нова система наразі не запрацювала повністю, але все-таки вона набагато прогресивніша порівняно з колишнім порядком реєстрації прав на нерухоме майно, вважають у Мін’юсті.

До того ж голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський зазначив, що «мінусом» є незручне розташування приміщень, віддаленість кас для прийому платежів, відсутність офісів служби в кожному районі».

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за яким залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.

Нотаріуси реєструють перехід права власності на нерухоме майно, тобто «вторинну» держреєстрацію нерухомості. При завіренні договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого майна і земельних ділянок, отримання права власності на успадковану нерухомість тощо нотаріус здійснює одночасно процедуру державної реєстрації права власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відомості в реєстр нотаріус вносить «день у день».

До того ж експерти зазначають, що нова система реєстрації прав на нерухомість в Україні не працює належним чином, і буде потрібно декілька місяців для того, щоб вона повноцінно запрацювала.