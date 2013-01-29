МЗС сподівається, що Кабмін незабаром подасть до ВР закони для лібералізації візового режиму з ЄС

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що до лютневого саміту Україна-ЄС уряд внесе до Верховної Ради низку законопроектів, необхідних для виконання першого етапу Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив під час зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації.

«Ми очікуємо, що український уряд до саміту внесе ще кілька законопроектів до Верховної Ради, щоб уможливити виконання першого етапу плану дій щодо реалізації безвізового режиму», - сказав Л.Кожара.

Він ще раз наголосив, що пріоритети уряду щодо європейської інтеграції залишаються незмінними, і Україна сподівається, що саміт Україна-ЄС, який пройде 25 лютого, буде результативним.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму на саміті в листопаді 2010 року. Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку і громадянських прав і свобод.