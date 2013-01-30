У Росії розмір трудової пенсії за старістю становитиме майже 350 доларів

Москва. У Росії з 1 лютого розмір трудової пенсії за старістю становитиме 10,4 тис. рублів. (близько 347 доларів).

Про це УНІАН повідомили в Пенсійному фонді Росії.

«1 лютого 2013 року трудові пенсії майже 37,3 млн російських пенсіонерів буде проіндексовано на 6,6 відсотків. У результаті середній розмір трудової пенсії за старістю становитиме 10,4 тис. рублів», - йдеться в повідомленні.

Наступна індексація трудових пенсій відбудеться 1 квітня й щомісячні виплати зростуть на 5,5%. Крім того, в серпні відбудеться традиційний перерахунок трудових пенсій працюючих пенсіонерів.

У Пенсійному фонді РФ запевняють, що водночас протягом року мінімальний рівень пенсійного забезпечення росіян буде як і раніше не нижчий прожиткового мінімуму пенсіонера в регіоні, де він проживає. Якщо розмір пенсії разом з іншими належними непрацюючому пенсіонеру виплатами буде нижчий за прожитковий мінімум, то йому буде встановлено соціальну доплату.

За інформацією Міністерства економічного розвитку РФ, розмір соціальних пенсій з 1 квітня збільшать на 5,1%. У результаті розмір середньої соціальної пенсії у 2013 році становитиме 6169 рублів (близько 206 доларів).

За російським законодавством, пенсійний вік настає у 55 років у жінок і в 60 років у чоловіків. З цього віку всі працюючі громадяни отримують свою трудову пенсію. Крім трудової існують інші види пенсій, що призначаються особливим категоріям громадян. Зокрема, державні пенсії й соціальні. Соціальна пенсія зазвичай виплачується тим категоріям громадян, хто з дитинства був непрацездатний.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні збільшується до 894 грн.

Із 1 січня розмір прожиткового мінімуму в Україні з розрахунку на одну людину на місяць становить 1108 грн, мінімальної зарплати – 1147 грн.