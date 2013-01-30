Українці залишаються лідерами за кількістю дозволів на перебування у Польщі

Варшава. Громадяни України станом на кінець 2012 року року залишалися абсолютними лідерами серед усіх іноземців, які мають право легального перебування у Польщі, отримане у рамках внутрішньої процедури легалізації громадян інших держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Варшаві, за даними Польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), українці мали 34 тисячі таких дозволів, що на 15% більше, ніж на кінець 2011 року.

У п'ятірку лідерів уійшли також громадяни Росії, В'єтнаму, Білорусі та Вірменії, які мали від 12 тисяч до 4,5 тисяч таких дозволів.

Кількість дозволів на легальне перебування у Польщі для усіх іноземців за останній рік зросла на 11,5% - до 112 тисяч.

Близько половини іноземців мали дозволи на постійне проживання, а решта - на тимчасове, які видаються максимум на 2 роки.

Серед українців постійний дозвіл мали 18 тисяч.

Водночас кількість виданих торік громадянам України дозволів зросла за рахунок тимчасових: у 2011 році їх було 12 тисяч, а у 2012 році - 16 тисяч.

Кількість українців - власників постійних дозволів за рік зросла на майже 500.

Як повідомляв УНІАН, Польща у першій половині минулого року провела акцію з легалізації нелегальних мігрантів, у рамках якої отримала 9,5 тисяч заявок, у тому числі близько 2 тисяч від громадян України.

Українці можуть потрапити до Польщі, яка входить e Шенгенську зону, отримавши короткострокову (до 90 днів перебування кожні півроку) шенгенську візу або національну (до року), яка видається, як правило, для роботи чи навчання.