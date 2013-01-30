Кабмін змінив перелік інформації для Держреєстру баз персональних даних
Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив зміни до переліку інформації, яка підлягає внесенню до Державного реєстру баз персональних даних.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідні зміни до урядової постанови, якою було затверджено положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, розробляв Мін’юст у зв‘язку зі змінами Закону «Про захист персональних даних».
Як сказав міністр юстиції Олександр Лавринович, з урахуванням законодавчих змін Кабмін звільнив власників персональних даних від обов’язку реєстрації баз персональних даних, ведення яких пов’язано із забезпеченням та реалізацією трудових відносин, а також баз персональних даних, які містять перелік членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок і політичних партій.
Водночас доповнено перелік інформації, яка підлягає внесенню до Державного реєстру баз персональних даних. Зокрема, до реєстру вноситиметься інформація про третіх осіб, яким передаються персональні дані, а також про транскордонну передачу персональних даних. Крім того, вноситиметься інформація про склад персональних даних, які обробляються.
Крім того, розширено перелік інформації, яка є у загальному доступі на веб-сайті Державного реєстру баз персональних даних. Зокрема у відкритому доступі міститиметься інформація про склад персональних даних, які обробляються; інформація про третіх осіб, яким передаються персональні дані; інформація про транскордонну передачу персональних даних; інформація про інших розпорядників баз персональних даних: найменування, місцезнаходження - для юридичних осіб та прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичних осіб.
Ухвалення постанови сприятиме вдосконаленню процедури державної реєстрації та належному наповненню державного реєстру баз персональних даних інформацією щодо обробки персональних даних, йдеться у повідомленні.