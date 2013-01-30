Щомісячний приріст вакансій на ринку праці СНД у 2012 році не перевищував 10%

У середньому в 2012 році на ринку праці в країнах СНД спостерігався помірний щомісячний приріст вакансій, що не перевищує 10%, йдеться в результатах дослідження групи компаній HeadHunter (Київ), наданих УНІАН.

До того ж кількість вакансій в Україні збільшувалася щомісяця на 2,7%, тоді як в Казахстані - на 8%, у Білорусі - на 3,3%, у Росії - на 2,1%.

Якщо порівнювати ситуацію на ринку праці за рік, то в грудні 2012 р. на ринку праці України було на 37% більше вакансій, ніж в грудні 2011 р. Для порівняння, попит на білоруському ринку зріс на 48%, на російському - на 28%, тоді як на ринку Казахстану - у 2,4 рази.

Водночас, незважаючи на найнижчий приріст вакансій, за кількістю вакансій найбільшим у СНД є російський ринок, який у 15 разів перевищує ринок праці в Україні, у 17 разів - ринок праці в Білорусі і в 26 разів - ринок праці в Казахстані.

Більшість вакансій, розміщених на ринку праці в 2012 році в країнах СНД, орієнтувалася на кандидатів з досвідом від 1 року до 3 років - від 54% у Білорусі до 57% в Росії від загальної кількості вакансій у цих країнах. На другому місці в Росії та Білорусі - вакансії для молодих фахівців (22% і 28% відповідно). А ось ринки України і Казахстану орієнтовані більшою мірою на більш досвідчених фахівців. В їх структурі попиту з досвіду роботи на другому місці вакансії для фахівців з досвідом від 3 до 6 років (23% і 26% відповідно). Частка вакансій для фахівців з досвідом більше 6 років не перевищила 4% в жодній із зазначених країнах.

Майже всі вакансії у 2012 р. передбачали повну зайнятість (понад 90%). Максимальне значення відзначено в Росії - 95% вакансій, мінімальне - в Україні - 91%.

Найбільше вакансій у 2012 році було розміщено в професійних сферах «Продажі» і «Інформаційні технології» - близько третини від загального ринку вакансій в сукупності в кожній з країн.

Наприкінці 2012 року найменша конкуренція серед претендентів при пошуку роботи відзначалася в Білорусі - 2,6 людини припадало на одне вакантне місце. В Україні цей показник становив 3,1, в Росії - 3,5, у Казахстані - 4,5.

За кожною з професій середня пропонована зарплата в Росії в 2012 році була істотно вище, ніж в інших країнах. Найнижчі передбачувані зарплати - в Білорусі.

Самим непрозорим ринком праці за кількістю вакансій із зазначеною пропонованої зарплатою в 2012 році стала Україна. Лише в кожній третій вакансії рівень зарплат був вказаний. На другому місці Казахстан (рівень прозорості пропонованих зарплат склав 41%). Рівень прозорості пропонованих зарплат у Росії та Білорусі перевищив 66%.

Довідка УНІАН. Група компаній HeadHunter-об'єднання онлайн-рекрутменту проектів восьми країн Північної і Східної Європи. З 2000 року HeadHunter є однією зі складових інфраструктури ринку праці України, Росії, Казахстану і Білорусі. Портал hh.ua в добу відвідує 42 тис. користувачів, а щомісячна аудиторія сайту становить понад 600 тисяч відвідувачів.