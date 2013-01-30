Польща торік зобов'язала понад 4 тисячі українців залишити країну

Варшава. Працівники прикордонної служби Польщі минулого року за порушення правил перебування в країні зобов'язали залишити польську територію 4,4 тисячі громадян України, що на близько 100 осіб більше показників попереднього року.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними Польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), українці торік отримали майже 75% усіх виданих для громадян третіх країн таких зобов'язань.

До числа лідерів увійшли також росіяни та білоруси, які водночас отримали лише близько 700 та майже 400 таких рішень.

Загалом прикордонники зобов'язали залишити Польщу 5,9 тисячі іноземців у порівнянні з 6,3 тисячами у попередньому році.

За останні п'ять років українці отримали найбільше зобов'язань виїхати з Польщі в 2010 році - 4,7 тисячі.

За даними UDSC, торік з країни було в примусовому порядку депортовано близько тисячі іноземців, 25% з яких були громадянами України.

Серед тих, кого прикордонна служба примусово довозила до кордону та передавала прикордонним службам держав-сусідів, найбільше було теж громадян Грузії, Росії, Пакистану та Бангладеш.

Торік кількість депортованих з Польщі українців було найменшим за останні 5 років у порівнянні з максимальною їх кількістю в 2,7 тисячі в 2008 році та 800-400 в інші роки.

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Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба з моменту приєднання Польщі до Шенгенської зони з 2008 по 2012 рік зобов'язала залишити польську територію понад 30 тисяч іноземців, більше дві третини з яких були громадянами України.

Ще 9,5 тисячі громадян третій країн були депортовані, майже половина з них - українці.

Довідка УНІАН. Польська прикордонна служба видає рішення, яким зобов'язує порушника добровільно залишити Польщу у випадку його першого затримання, а примусова депортація відбувається в разі повторних або більш серйозних порушень національного законодавства.

"Зобов'язання" залишити польську територію тягне за собою внесення даних порушника в базу осіб, в'їзд яким заборонено до Польщі - переважно на півроку або рік, а депортація передбачає включення даних порушника у Шенгенську базу SIS та заборону в'їзду на територію усіх держав зони на 3 або 5 років.