Держфонд сприяння молодіжному будівництву та ФПУ підпишуть угоду про співпрацю

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та Федерація профспілок України (ФПУ) мають намір 27 лютого підписати угоду про співпрацю, повідомили в прес-службі ФПУ.

«Профспілки зацікавлені у співпраці щодо вирішення такої соціально значущої проблеми, як забезпечення житлом громадян України, і особливо молоді. Це одне з пріоритетних завдань Федерації профспілок, в складі якої сьогодні молодих людей 30%. Тому ми всебічно зацікавлені, щоб державна програма молодіжного будівництва працювала і приносила користь молодим людям. Тому ми плануємо 27 лютого на засіданні президії Федерації профспілок України підписати угоду про співпрацю з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву. Це дуже важливий документ, в якому позначені практичні шляхи реалізації нашого співробітництва для підтримки і допомоги молоді у вирішенні житлової проблеми», - зазначив голова ФПУ Юрій Кулик.

За словами голови Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна, при фонді планується створити Молодіжну раду, до складу якої увійдуть представники громадських організацій та профспілок.

Серед основних напрямків співпраці - створення молодіжних житлових комплексів, а також молодіжних житлових кооперативів, впровадження інноваційних механізмів пільгового кредитування будівництва або придбання житла, а також співпраця з роботодавцями та їхніми організаціями у питаннях створення соціальних фондів розвитку, одним з напрямків роботи яких буде сприяння житловому будівництву.

Як повідомив заступник голови ФПУ Євген Драп'ятий, виконком Молодіжної ради ФПУ вирішив винести законопроект «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом» на обговорення у молодіжних організаціях профспілок в регіонах, після чого узагальнені пропозиції до законопроекту направити до парламенту.