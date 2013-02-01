Королевська обіцяє, що на соцсферу цього року виділять 370 млрд грн

На соціальний захист громадян у 2013 році спрямують майже 370 мільярдів гривень, що становить понад 25% ВВП країни, заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час розширеної колегії міністерства, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики

Однак, за її словами, не можна стверджувати, що ці кошти повністю використовуються ефективно, а соціальний захист отримують дійсно ті, хто його потребує.

«Заради досягнення соціальної справедливості в країні, ми повинні скоординувати всі наші ресурси, можливості і зусилля. Органи соціального захисту виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, наші соціальні партнери - профспілки та роботодавці, а також громадськість - усі повинні діяти спільно», - підсумувала Н.Королевська.

Також Н.Королевська озвучила п'ять стратегічних напрямків роботи Мінсоцполітики.

Першим стратегічним напрямом роботи визначена ефективна соціальна допомога, яка дозволить зменшити соціальну несправедливість. За словами Н.Королевської, водночас допомогу від держави не повинні отримувати заможні громадяни, як це відбувається зараз.

«Вирішити цю проблему можливо лише створивши сучасну інформаційну платформу, що дозволяє автоматизувати процес призначення та надання всіх видів соціальної допомоги і пільг. У цьому році ми плануємо запустити перший рівень такої платформи», - повідомила вона.

Другим напрямом, за словами Н.Королевської, є забезпечення ефективної зайнятості та вдосконалення пенсійної системи.

Третім стратегічним напрямом визначено посилення захисту найвразливіших категорій. За словами Н.Королевської, міністерство вже підготувало План законопроектної та нормативно-правової роботи з розробки документів, які підсилюють соціальний захист ветеранів війни, воїнів інтернаціоналістів, дітей війни, чорнобильців, багатодітних сімей та інших найбільш вразливих категорій громадян.

Крім того, міністерство має на меті посилити взаємодію з громадськістю та соціальними партнерами, - це становить четвертий напрям роботи. За словами Н.Королевської, ефективною будь-яка діяльність буде тільки тоді, коли буде відбуватися під щоденним контролем.

Н.Королевська зазначила, що всі ці напрями закріплені Трирічним планом дій Мінсоцполітики. Однак потрібно планувати соціальний розвиток держави на майбутнє. Для цього при Мінсоцполітики створено науково-експертну раду, яка і має розробити Концепцію соціального розвитку України на 2013-2023 рр. Розробка Концепції - п'ятий стратегічний напрям роботи міністерства.