Мінсоцполітики доручено займатися гуманітарною допомогою

Президент України Віктор Янукович передав питання гуманітарної допомоги до відання Міністерства соціальної політики України.

Відповідний указ розміщено на сайті Президента.

Указом вносяться зміни до положення про Міністерство соціальної політики.

Положення доповнюється пунктом, за яким Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги.

Відтепер, міністерство забезпечуватиме формування й реалізацію державної політики з питань гуманітарної допомоги.

Серед нових повноважень міністерства - здійснення визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою; здійснення контролю за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності.

Міністерство здійснюватиме у межах наданих Законом України «Про гуманітарну допомогу» повноважень контроль за діяльністю Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, пов'язаною із гуманітарною допомогою; вестиме Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги.