Прем'єр обіцяє, що виплати за вкладами Ощадбанку СРСР незабаром відновляться

Виплата компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР на картки незабаром відновиться, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

"Хочу заспокоїти: хто отримав відповідну пластикову картку як вкладник банку колишнього СРСР, найближчим часом Міністерство фінансів перерахує необхідні кошти на рахунки в "Ощадбанку", і ці виплати буде відновлено", - написав М.Азаров у відповідь на повідомлення про те, що компенсаційні кошти перестали надходити на картки.

Він також повідомив, що про дату початку виплат буде зроблено спеціальне повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, уперше поверненням вкладів Ощадбанку СРСР зайнявся уряд Юлії Тимошенко в 2008 році. Розмір компенсаційного платежу становив 1 тис. грн. Обсяг виплачених компенсацій становив 5,8 млрд грн.

Із 1 червня 2012 року повторно почалися виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у відділеннях «Ощадбанку». Планувалося, що вклади будуть відшкодовані близько 6 млн громадян, які не встигли отримати компенсацію в 2008 році. Станом на 26 грудня установи «Ощадбанку» провели компенсаційні виплати 5,3 млн вкладників і їхнім спадкоємцям на загальну суму 4,5 млрд грн.

У вересні 2012 року передбачалося, що в 2013 році на компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР спрямують 8 млрд грн, сума виплати збережеться на рівні 1 тис. грн одному вкладнику.

Водночас 4 грудня на засіданні Верховної Ради відповідаючи на запитання під час представлення проекту бюджету на 2013 рік заступник міністра фінансів Анатолій М‘ярковський відмовився назвати точну цифру асигнувань, закладених у бюджеті-2013 на компенсацію вкладів Ощадбанку СРСР, зазначивши лише, що на обслуговування державного боргу й виплату знецінених заощаджень загалом передбачено 35 млрд грн.