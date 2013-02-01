В Україні можуть посилити контроль за нелегальним працевлаштуванням

Державна інспекція праці має посилити контроль за нелегальним працевлаштуванням на підприємствах та за вчасною виплатою зарплат, наголосила міністр соціальної політики Наталія Королевська на розширеній колегії Міністерства соціальної політики.

«Держпраці у співпраці з місцевими адміністраціями має забезпечити реальний контроль за ситуацією з нелегальним працевлаштуванням. Кожний такий випадок має бути задокументований і оприлюднений. Країна, як то кажуть, повинна знати своїх «героїв», - наголосила вона, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Водночас Н.Королевська наголосила на тому, що «ми не маємо забувати про ще одну дуже важливу проблему – погашення заборгованості із зарплати».

«За січень 2013 року нам вдалося скоротити існуючий в країні борг на 50 мільйонів гривень. Проте загальний борг ще дуже значний: на даний момент він становить 840 мільйонів гривень. І це – неприпустимо», – зазначила міністр.

«Ще раз звертаюся до Держінспекції праці. За вами – особливий контроль виплати зарплати на державних підприємствах. Недопустимо, коли на підприємствах «Укроборонпрому» заборгованість не лише не зменшується, але й зростає», - сказала вона.

Окрім того, Н.Королевська повідомила про те, що Міністерство соцполітики та Вінницька облдержадміністрація домовились спільно реалізувати пілотний проект щодо погашення заборгованості із зарплати у регіоні.

«Переконана, ми матимемо позитивні результати і доведемо всій державі, що заборгованість можна погасити і викорінити це ганебне явище», – сказала Н.Королевська.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 листопада 2012 року співробітники Державної податкової служби України виявили майже 70 тисяч неофіційних працівників.

У бюджет донараховано майже 300 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Податківці зазначають, що порушення трудових прав громадян залишається поширеним явищем на вітчизняних підприємствах. Під час перевірок податківці фіксують порушення податкового та трудового законодавства України у 90% перевірених суб'єктів господарювання.