Королевська розповіла, хто відповідатиме за затримки соцвиплат

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська вимагає від керівників на місцях негайно інформувати міністерство про проблеми у соціальній сфері, не чекаючи на повідомлення ЗМІ чи звернення громадян.

Про це вона заявила сьогодні під час розширеної колегії, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

„Якщо виникають якісь позаштатні ситуації, міністерство повинно дізнаватися про це від вас. SOS повинні кричати ви, а не люди. Тому відсьогодні започатковуємо правило: якщо про проблеми на місцях я дізнаватимусь не від вас, а від людей або через ЗМІ, чекайте на кадрові рішення”, - сказала вона.

Н.Королевська також повідомила, що для оперативного реагування з 5 лютого місцеві керівники зможуть інформувати міністерство про проблеми за виділеним телефонним номером.

Також міністр наголосила, що в Україні усі соціальні виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі, тому за будь-які затримки персональну відповідальність нестимуть конкретні посадовці.

„Звертаю особливу увагу усіх керівників на місцях. Сьогодні усі соціальні виплати здійснюються вчасно і в повному обсязі. Тому будь-які затримки на місцях – це відповідальність конкретних чиновників”, - наголосила Н.Королевська.

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