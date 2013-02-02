Королевська хоче знати доходи всіх, хто претендує на соцдопомогу

В Україні має бути створена єдина інформаційно-аналітична система, що дозволить бачити реальний майновий стан осіб, які претендують на допомогу держави.

Про це міністр соціальної політики Наталія Королевська сказала вчора під час розширеної колегії, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами Н.Королевської, «не повинна людина, яка має у власності дві квартири і три автомобілі, отримувати житлову субсидію, допомогу та інші пільги як малозабезпечена особа. Щоб вирішити цю проблему, необхідно перейти до адресного підходу у наданні соціальної підтримки, який буде враховувати рівень доходів громадян».

Однак, за словами Н.Королевської, сьогодні це реалізувати неможливо, адже соціальна сфера працює з розрізненими базами даних позаминулого покоління.

«У деяких же місцях бази даних взагалі відсутні. Фактично система призначення соціальних пільг та допомоги працює у ручному режимі. Кошти за таких умов витрачаються не ефективно, а усі спроби підвищити адресність соціальної допомоги не лише не дають результатів, а й провокують соціальне невдоволення», - сказала вона.

Тому, за словами міністра, в Україні має бути створена єдина інформаційно-аналітична система, що дозволить бачити реальний майновий стан осіб, які претендують на допомогу держави.

«Вирішити цю проблему можливо лише шляхом створення сучасної інформаційної платформи, яка надасть можливість автоматизувати процес призначення та надання усіх видів соціальної допомоги та пільг. Така система повинна поєднати у собі бази даних інформаційних систем не лише Мінсоцполітики, а й інших органів виконавчої влади. Це дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів, підвищити адресність та розмір соціальної допомоги тим, хто її потребує», - пояснила Н.Королевська.

Вона повідомила, що цього року міністерство планує запустити в дію перший рівень цієї інформаційної платформи, яка вже створена, але до цього часу не запущена в дію. Паралельно Мінсоцполітики спільно з урядом, Національним банком та Світовим банком працює над тим, щоб вже наступного року запустити другий рівень платформи і забезпечити її роботу в повному обсязі.