Рівень безробіття в ЄС у грудні не змінився

Брюссель. У грудні 2012 року рівень безробіття у зоні євро з урахуванням поправки на сезонність не змінився порівняно з листопадом і становив 11,7%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у грудні також не змінився порівняно з жовтнем, становлячи 10,7%.

У грудні 2012 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,3%), Німеччині і Люксембурзі (по 5,3%) і Нідерландах (5,8%).

Найвищий рівень безробіття в грудні 2012 року було зареєстровано в Греції (26,8% у жовтні 2012 року) та Іспанії (26,1%).

За даними Євростату, в цілому у грудні не мали роботи 18,715 млн. людей у зоні євро і 25,926 млн. людей в ЄС-27.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Число безробітних в світі за рік зросте на 5,1 млн - прогноз МОП