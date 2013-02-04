Арбузов запевняє, що зараз в Україні немає заборгованості із соцвиплат

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов запевняє, що на сьогодні в країні немає заборгованості із соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Арбузов сказав у понеділок, 4 лютого, під час Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради, лідерів фракцій та голів комітетів ВР.

"На сьогодні немає заборгованостей із соціальних питань. Всі речі, які повинні бути проплачені, вони проплачені», - сказав перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що ситуація в країні із затримками виплати зарплат налагодилася. Про це він повідомив 1 лютого під час спілкування з користувачами Facebook

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в грудні 2012 року скоротився на 46,8 млн грн (на 5,2%) і на 1 січня 2013 року становив 893,702 млн грн. Частка зарплатного боргу економічно активних підприємств, порівняно з 1 грудня 2012 року, скоротилася на 0,5% і становила 50,5%. Частка боргу підприємств-банкрутів збільшилася на 0,3% і становила 43,8%.

Донецька область зберегла лідерство за рівнем заборгованості із заробітної плати в регіональному розрізі і збільшила її порівняно з листопадом 2012 року на 10,7 млн ​​грн (7%) - до 172,9 млн грн на 1 січня 2013 року.